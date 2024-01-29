قطر تنهي مغامرة منتخب فلسطين في كأس آسيا وتتأهل لدور ربع النهائي (فيديو)

تابع منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 على استاد البيت أمام نحو 65 الف متفرج في ثمن النهائي.

وكانت فلسطين التي خاضت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، البادئة بالتسجيل عبر عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس في الدقيقة (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والحادي عشر تواليا على مدى نسختين، علما بأنها فازت في جميع مبارياتها في الإمارات عام 2019 في طريقها نحو إحراز باكورة ألقابها.

وضربت قطر موعدا في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع الفائز من مباراة أوزبكستان وتايلاند المقررة الثلاثاء.

وكان المنتخب الفلسطيني الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر خطورة على مرمى مشعل برشم الذي تألق في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة له.

ونجح المنتخب الفلسطيني في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه الدباغ الذي راوغ مدافعي قطر خوخي بوعلام وبسام الراوي وسدد كرة زاحفة بيسراه على يسار برشم (37).

وخلافا لمجريات اللعب أدرك الهيدوس التعادل بعد ركلة ركنية لعبها له بذكاء أكرم عفيف فهرب من الرقابة وسدد من مسافة قريبة داخل الشباك (45+6).

وظهر المنتخب القطري بوجه مختلف في الشوط الثاني إذ سيطر على مجريات اللعب في حين تقوقع المنتخب الفلسطيني في خطوطه الدفاعية.

ومرر عفيف كرة أمامية باتجاه المعز علي هداف نسخة الإمارات برصيد 9 أهداف فتوغل داخل المنطقة وتعرض للعرقلة من المدافع محمد صالح فاحتسب الحكم الصيني ما نينغ ركلة جزاء انبرى لها عفيف بنجاح مسجلا هدفه الرابع في البطولة (49).

وحاول المنتخب الفلسطيني إدراك التعادل وجر المباراة إلى وقت اضافي لكن العنابي نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان.