مليون دولار ثمن تغريدة.. غرامة قياسية تهز نادي نوتنغهام فورست

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية كبيرة على نادي نوتنغهام فورست، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب منشور مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نادي نوتنغهام فورست مبلغًا قدره 750 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 980 ألف دولار أمريكي).

جاء هذا القرار على خلفية منشور نشره النادي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) في إبريل/نيسان الماضي، عقب خسارة الفريق أمام إيفرتون في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضمن المنشور انتقادات حادة لقرارات التحكيم، حيث ادعى النادي أنه حُرم من 3 ركلات جزاء واضحة.

الأكثر إثارة للجدل كان اتهام النادي لحكم “الفيديو” المساعد، ستيوارت أتويل، بالتحيز، مدعيًا أنه مشجع لنادي لوتون تاون، أحد المنافسين المباشرين لنوتنغهام في معركة الهروب من الهبوط آنذاك.

وأعرب نادي نوتنغهام فورست عن خيبة أمله الشديدة إزاء قرار لجنة الامتثال بفرض هذه الغرامة الكبيرة، وأكد النادي في بيان رسمي أنه سيستأنف القرار، معتبرًا أن العقوبة “غير متناسبة على الإطلاق” مع طبيعة المخالفة.

أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن لجنة تنظيمية مستقلة توصلت إلى ثبوت التهمة بعد جلسة استماع، واعتبر الاتحاد أن تصرف النادي يمثل إساءة لسمعة اللعبة من خلال التلميح إلى التحيز والتشكيك في نزاهة الحكام.

وتثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير للأندية على منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية الموازنة بين حق النقد وحماية نزاهة اللعبة، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الكروية في التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة.

ورغم الجدل المحيط بالقضية، نجح نوتنغهام فورست في تجنب الهبوط الموسم الماضي، حيث أنهى الدوري في المركز السابع عشر، وفي الموسم الحالي يحتل الفريق المركز العاشر بعد 7 مباريات، مما يشير إلى تحسن في أدائه رغم التحديات خارج الملعب.