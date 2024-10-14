إيطاليون يتظاهرون رفضًا لمباراة تجمع منتخبهم مع نظيره الإسرائيلي (فيديو)

نظم إيطاليون مناصرون للقضية الفلسطينية وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، رفضًا لمشاركة منتخبهم في مباراة تجمعه مع المنتخب الإسرائيلي.

وتظاهر الإيطاليون الذين اعترضوا على المباراة في مدينة أوديني الإيطالية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية.

وتجرى اليوم مباراة بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ووسعت عملياتها مؤخرًا على لبنان، وتقصف بكثافة مختلف أنحاء غزة، وتقصف كذلك جنوبي لبنان والعاصمة بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.