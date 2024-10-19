جمهور الرجاء المغربي يرفع صورة السنوار (فيديو)

رفع جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي صورة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، الذي أعلنت الحركة استشهاده خلال اشتباك مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء أمس الجمعة، رفع جمهور الرجاء على المدرجات صورة كبيرة للسنوار، خلال مباراته بالدوري المحلي لكرة القدم، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وتغلّب الشباب الرياضي السالمي بهدفين مقابل هدف أمام الرجاء البيضاوي، بملعب برشيد (غرب)، لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري المغربي.

وكان جمهور الرجاء البيضاوي قد أصدر أغنية “رجاوي فلسطيني” عام 2019، التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وفلسطين، وعرفت تداولًا كبيرًا بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.

ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه، التي تقول كلماتها “ما نسمح فيك (لا نفرط بك) يا غزة، يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة (يقصد تقاعس الحكومات).

ومن كلماتها “الرجاوي صوت الشعوب المقهورة لي ما تسمعوا (الذين لا يُسمع صوتهم)، عايقين بيكم بالملعوب (نعرف ألاعيبكم)، حيث نسورة وجامي نركعو (لأننا نسور وأبدًا لا نركع)، إلا لرب العالمين والحرية لفلسطين، وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم”.

وتُختم الأغنية بـ”رجاوي فلسطيني حبيت نمشي شكون يديني؟ (نود الذهاب إلى غزة لكن من يساعدنا في ذلك؟)”.