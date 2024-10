الفيفا يحسم مشاركة ميسي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة العالم للأندية بنسختها الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة صيف 2025.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي “أصبح إنتر ميامي النادي قبل الأخير الذي يحجز مقعدًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة بعد إحراز لقب درع المشجعين 2024، وممثلًا للبلد المضيف”.

ومن المقرر أن يخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في بلدته ميامي، بصفته فريق البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل، بمشاركة 32 فريقًا.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024