الفيفا يحسم مشاركة ميسي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة العالم للأندية بنسختها الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة صيف 2025.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي “أصبح إنتر ميامي النادي قبل الأخير الذي يحجز مقعدًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة بعد إحراز لقب درع المشجعين 2024، وممثلًا للبلد المضيف”.

ومن المقرر أن يخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في بلدته ميامي، بصفته فريق البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل، بمشاركة 32 فريقًا.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

ميسي يتألق في أمريكا

من جهة أخرى، سجل ميسي 3 أهداف (هاتريك) ليقود إنتر ميامي للفوز بسداسية مقابل هدفين أمام ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشارك النجم الأرجنتيني بديلًا في الدقيقة 57، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ونجح نيو إنغلاند في التقدم مبكرًا عن طريق لوكا لانغوني وديلان بوريرو في الدقيقتين 2 و34، لكن لويس سواريز أدرك التعادل بثنائية في الدقيقتين 40 و43.

وتقدَّم إنتر ميامي عن طريق بنغامين كريماتشي في الدقيقة 58، قبل أن يضع ميسي بصمته ويسجل ثلاثية في 11 دقيقة فقط، بإحرازه الأهداف الرابع والخامس والسادس في الدقائق 78 و81 و89.

No caption needed 🔟🐐 pic.twitter.com/J0kgXx5rkA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، بينما توقف رصيد نيو إنغلاند ريفولفوشن عند 31 نقطة في المركز الـ26.

ويأتي تسجيل النجم الأرجنتيني ثلاثة أهداف (هاتريك) بعد أيام قليلة من تألقه مع منتخب بلاده أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، وإحرازه ثلاثية أيضًا، فضلًا عن صناعة هدفين في الفوز بسداسية نظيفة.