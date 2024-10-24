الأهلي يتوج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح

توج النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح 7-6، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للنادي الأهلي، ليثأر من خسارته أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي مؤخرا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة على مدار 120 دقيقة، حيث تبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة، إلا أن شباك الجانبين ظلت نظيفة طوال اللقاء.

وعانى الأهلي من سلسلة إصابات في صفوفه، حيث اضطر لاستبدال كل من طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة، بينما تعرض محمود بنتايك ظهير الزمالك الأيسر للإصابة أيضا.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بصفته بطل الدوري، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، في حين شارك الزمالك في البطولة ببطاقة دعوة خاصة وتغلب على بيراميدز في الدور نصف النهائي.

يذكر أن مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على ملعب آل نهيان، انتهت بفوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.