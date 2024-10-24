ثلاثية رافينيا تقود برشلونة للفوز 4-1 على بايرن بدوري الأبطال (فيديو)

سجل القائد رافينيا 3 أهداف ليقود برشلونة الإسباني لفوز كبير 4-1 على بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وافتتح رافينيا التسجيل قبل ثوان من اكتمال الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة متقنة من لاعب الوسط فيرمين لوبيز، وتفوق على مصيدة التسلل ليراوغ الحارس مانويل نوير ويضعها في الشباك الخالية.

وأدرك هاري كين التعادل للبايرن في الدقيقة 18، لكن روبرت ليفاندوفسكي أعاد برشلونة للمقدمة في الدقيقة 36.

وعزز رافينيا تقدم برشلونة من هجمتين مرتدتين في شوطي المباراة، ليقود الفريق الإسباني لأول انتصار على بايرن ميونخ بعد 6 هزائم من الفريق الألماني.

وكسر برشلونة العقدة تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك الذي سبق أن قاد بايرن ميونخ لفوز كاسح على برشلونة بنتيجة 8-2 في دور الثمانية بدوري الأبطال عام 2020.

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، وسيلعب خارج أرضه ضد ريد ستار الصربي في الجولة الرابعة.

أما بايرن ميونخ فتجمد رصيده عند 3 نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي في دوري الأبطال، ليتراجع للمركز الثالث والعشرين وذلك قبل أن يستضيف بنفيكا في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.