نونيز يقود ليفربول للفوز على لايبزيغ في دوري الأبطال (فيديو)

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعبًا وثمينًا 1- صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف ليفربول الوحيد داروين نونيز، الذي شارك أساسيا في المباراة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من متابعة لكرة محمد صلاح.

وكان الهدف كافيا ليحقق ليفربول الفوز السادس في 6 مباريات خارج أرضه هذا الموسم في المسابقات كلها، وهو الفوز الثالث على التوالي في دوري الأبطال تحت قيادة المدير الفني الجديد أرنه سلوت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، التي تضم 36 فريقا، ويمتلك 9 نقاط ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا المتصدر.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للايبزيغ كما أهدر لاعبوه العديد من الفرص الأخرى، ليستمر انتظار الفريق للحصول على أول نقطة في المسابقة.

وسيكون الموعد المقبل لليفربول ألمانيا أيضًا عندما يستضيف باير ليركوزن بطل “البوندسليغا” بقيادة لاعب وسطه الدولي الإسباني السابق شابي ألونسو في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما سيحل لايبزيغ ضيفًا على سلتيك الأسكتلندي.