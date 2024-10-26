الكاف يغرّم الزمالك 300 ألف دولار ويوقف شيكابالا ومنسي ثلاث مباريات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فرض عقوبات صارمة على نادي الزمالك المصري ولاعبَيه ناصر منسي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر الإفريقي التي جمعت الفريق بغريمه التقليدي الأهلي الشهر الماضي في السعودية.

وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي أن لجنة الانضباط قررت إيقاف منسي وشيكابالا 3 مباريات، مع فرض غرامة 10 آلاف دولار على كل منهما بسبب “حركة استفزازية وانتهاك المادة 147 من قانون الانضباط”.

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن العقوبات شملت أيضًا تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار، مع وقف تنفيذ 100 ألف دولار منها بشرط عدم ارتكاب مخالفات مماثلة خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأشار الكاف إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة سوء تصرُّف لاعبي ومسؤولي النادي خلال مباراة السوبر الإفريقي، التي شهدت أحداثًا مؤسفة عقب نهايتها.

ولم يذكر بيان الكاف تصرفات اللاعبين، إلا أن لقطات متداولة أظهرت منسي وهو يحتفل بعد تسجيله ضربة جزاء، بالإشارة إلى رقبته أمام مشجعي الأهلي.

كما ظهر شيكابالا في مقطع مصور وهو يحاول الاعتداء على أحد لاعبي الأهلي بعد المباراة.

وسجَّل منسي هدف التعادل للزمالك قرب النهاية، كما نفّذ ركلة ترجيح بنجاح، لكنه احتفل بالإشارة إلى رقبته أمام مشجعي الأهلي، وهو الاحتفال الذي تعرَّض بسببه لعقوبة من الكاف.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك أقيمت في مدينة الطائف السعودية يوم 15 من سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتأتي هذه العقوبات في وقت يستعد فيه الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات.