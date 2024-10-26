الكاف يُغرم الزمالك 300 ألف دولار ويُوقف شيكابالا ومنسي ثلاث مباريات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فرض عقوبات صارمة على نادي الزمالك المصري ولاعبيه ناصر منسي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريق بغريمه التقليدي الأهلي الشهر الماضي في السعودية.

وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي أن لجنة الانضباط قررت إيقاف منسي وشيكابالا لمدة 3 مباريات، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على كل منهما بسبب “حركة استفزازية وانتهاك المادة 147 من قانون الانضباط”.

وأضاف الاتحاد الأفريقي أن العقوبات شملت أيضا تغريم نادي الزمالك مبلغ 300 ألف دولار، مع وقف تنفيذ 100 ألف دولار منها بشرط عدم ارتكاب مخالفات مماثلة خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأشار الكاف إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة سوء تصرف لاعبي ومسؤولي النادي خلال مباراة السوبر الأفريقي، التي شهدت أحداثا مؤسفة عقب نهايتها.

يذكر أن مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك أقيمت في مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتأتي هذه العقوبات في وقت يستعد فيه الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دور المجموعات.