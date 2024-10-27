ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز برباعية على ريال مدريد (فيديو)

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية من الأهداف في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 4-صفر على مضيفه ريال مدريد في مباراة قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء السبت.

وهيمن ريال على مجريات الأمور في بداية المباراة لكنه لم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف بعدما أهدر العديد من الفرص قبل أن يخيم الصمت على ملعب سانتياغو برنابيو عندما سجل ليفاندوفسكي ثنائية سريعة من هجمتين مرتدتين سريعتين في الدقيقتين 54 و56.

ورفع ليفاندوفسكي، رصيده بالثنائية إلى 14 هدفا، ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف عن أيوزي بيريز، لاعب فياريال، في مركز الوصافة.

ورغم مساعي ريال مدريد لتقليص الفارق، حسم برشلونة الفوز بهدفين آخرين من هجمتين مرتدتين سريعتين سجل من أولاهما الأمين جمال (17 عاما) في الدقيقة 77 ليصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة القمة قبل أن يختتم رافينيا التسجيل بلمسة متقنة في الدقيقة 84.

وأنهى البلوغرانا، بهذا الفوز، سلسلة من 42 مباراة متتالية لـالميرينغي على مدار 13 شهرا من دون هزيمة، كما كسر أيضا عقدة التفوق للفريق المدريدي لأربعة انتصارات متتالية في الكلاسيكو على مدار الموسمين الماضيين.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض إلى 30 نقطة من 10 انتصارات وهزيمة وحيدة، ليبتعد في الصدارة، ويوسع الفارق إلى 6 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.