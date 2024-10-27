صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام أرسنال (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفا في الدقائق الأخيرة لينقذ ليفربول في التعادل 2-2 مع أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وكان بوكايو ساكا لاعب أرسنال قد افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية محرزا هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز في عودته للمنافسات بعد التعافي من الإصابة.

وأدرك فيرجيل فان دايك الذي حالفه الحظ بتجنب الحصول على إنذار على الأقل إثر تدخل قوي على كاي هافرتس في بداية المباراة، التعادل بعدها بـ9 دقائق.

وكان رد فعل أرسنال إيجابيا وأهدر بعض الفرص إذ علت تسديدة ساكا العارضة، ولم يتمكن هافرتس من السيطرة على عرضية غابرييل مارتينيلي أمام المرمى.

وطالبت جماهير أرسنال باحتساب ركلة جزاء بعد نصف ساعة من عمر المباراة، عندما قام إبراهيما كوناتي بعرقلة مارتينيلي، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وأحرز ميكل ميرينو هدفه الأول مع أرسنال ليعيد فريقه إلى المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس قوية مستغلا ركلة حرة نفذها ديكلان رايس.

واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لحكم “الفيديو” المساعد الذي استغرق وقتا طويلا قبل استبعاد وجود تسلل، وتأكيد صحة الهدف.

وكاد دياز أن يهز الشباك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد انطلاق سريعة.

واضطر غابرييل لمغادرة الملعب في بداية الشوط الثاني للإصابة، ونزل بدلا من ياكوب كيفيور لتتواصل معاناة أرسنال مع الإصابات.

وصمد أرسنال تحت الضغط، لكنه شكل خطورة في الهجمات المرتدة مستغلا المساحات في خطوط ليفربول.

وأدرك صلاح التعادل في الدقيقة 81 من مسافة قريبة مستغلا عرضية من داروين نونيز ليتعادل الجناح المصري مع روبي فولر برصيد 163 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن ليفربول في طريقه لحسم الفوز، لكن أرسنال هز الشباك في اللحظات الأخيرة عن طريق هافرتس إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة من 9 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم أرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.