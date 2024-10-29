الأهلي المصري يفوز على العين الإماراتي في كأس القارات للأندية

تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم (إنتركونتينتال) بفوزه 3-صفر على العين الإماراتي، مساء الثلاثاء.

وحصد النادي الأهلي بهذا الفوز لقب كأس القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، ما يعادل تقريبًا نصف الأرض.

وتناوب وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي “أفشة” على تسجيل ثلاثية الأهلي على مدار شوطي اللقاء.

📍هنا النادي الأهلي .. أبطال نصف العالم 🦅🤩 pic.twitter.com/94wEl36Nm4 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 29, 2024

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي للبطولة.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة، وأهدر فرصًا خطيرة عن طريق عاشور ورامي ربيعة الذي سدَّد في العارضة.

واستغل أبو علي خطأ من يحيى نادر مدافع العين ليطلق تسديدة منخفضة في الدقيقة 32.

وسجل عاشور هدف ضمان الفوز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة، قبل أن يضمن أفشة فوز الأهلي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتحل البطولة الجديدة (إنتركونتينتال)، التي أُعلِن عنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، محل كأس العالم للأندية السنوية التي ستقام الآن كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقًا بدءًا من عام 2025.

وتجرى أول مباراتين في البطولة على أرض الفريق الأعلى تصنيفًا، مما يسمح للجمهور المحلي بمشاهدة مباريات فريقه.

قريباً 🔜: كأس القارات للأندية FIFA™ 🏆 مباريات ستلعب في 🇦🇪 العين الإماراتية، 🇪🇬 القاهرة و 🇶🇦الدوحة… اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته عن المسابقة السنوية للأندية التي ينظمها FIFA — بما في ذلك تواريخ وأماكن إقامة أول مباراتين من بطولة هذا العام: — FIFA – عربي (@fifacom_ar) September 20, 2024

وتنتقل المنافسة بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة، إذ يلتقي بطل كأس ليبرتادوريس 2024 مع فريق “باتشوكا” المكسيكي بطل كأس أبطال الكونكاكاف في 11 ديسمبر، وهي المباراة التي وصفها الاتحاد الدولي (فيفا) بأنها “قمة الأمريكتين”.

ويلتقي الفائزان في هاتين المباراتين معًا في كأس التحدي بعدها بثلاثة أيام، لنيل مكان في نهائي كأس القارات أمام ريال مدريد في 18 ديسمبر.