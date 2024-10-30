رئيس الإمارات يعفو عن ثلاثي الزمالك بعد حكم بحبسهم وتغريمهم

قرر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، العفو عن لاعبي نادي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد ومدير الكرة عبد الواحد السيد، بعد أن قضت محكمة أبو ظبي الجزائية في وقت سابق بحبسهم شهرًا وتغريم كل منهم 200 ألف درهم (نحو 55 ألف دولار) في واقعة الاعتداء على موظفين عمومين.

وجاء قرار المحكمة، الثلاثاء، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن “رئيس الدولة يعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديَي الزمالك وبيراميدز المصريَّين في أبو ظبي”، مضيفة أن القرار جاء “انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر”.

وكانت صفحة وزارة الشباب والرياضة المصرية على فيسبوك قد ذكرت في وقت سابق اليوم “الدولة المصرية تنهي أزمة ثلاثي الزمالك خلال ساعات”.

وأضافت “أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلى عن نجاح التنسيق والتواصل الذي جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

من جانبه، نشر نادي الزمالك بيانًا ثمَّن فيه موقف الإمارات، ووجَّه رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب الشكر لرئيس دولة الإمارات ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي بفوز الزمالك 5-4 على بيراميدز بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ذكرت تقارير أن بعض مسؤولي الأمن حرروا محضرًا يتهم ثلاثي الزمالك بالاعتداء عليهم.

وأضافت التقارير أن الثلاثي توجَّه في اليوم التالي إلى أحد أقسام الشرطة للإدلاء بأقوالهم في الواقعة، قبل احتجازهم وإحالتهم للمحاكمة التي تأجلت إلى الثلاثاء.