محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما “تاريخيا” قد يغير لوائح الفيفا لانتقالات اللاعبين

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوربي.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي ومقرها لوكسمبورغ إن “اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد”.

وأضافت “هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم”.

وأصدرت المحكمة قرارها في قضية اللاعب الفرنسي لاساني ديارا الذي سعى إلى الحصول على تعويض من “فيفا” والاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.

ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن لوكوموتيف موسكو كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا للحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي.

