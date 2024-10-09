بعد مغادرة ليفربول.. يورغن كلوب يفاجئ الجميع بمنصب جديد بعيدا عن دكّة المدرّبين

أعلنت مجموعة ريد بول النمساوية الأربعاء تعيين المدرب الألماني يورغن كلوب في منصب مدير عمليات كرة القدم للشركة، التي تمتلك أندية لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي ونيويورك الأمريكي.

وقال كلوب (57 عامًا)، الذي أنهى مهامه مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق “بعد ما يقرب من 25 عامًا على مقاعد المدربين، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا للمشاركة في مشروع كهذا”.

وأضاف المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، الذي سيتولى مهامه الإدارية الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2025 “أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول”.

شركة تنتج مشروبات الطاقة

وأشار بيان صادر عن الشركة النمساوية المتخصصة في مشروبات الطاقة إلى أن “كلوب لن يتدخل في الأعمال اليومية للأندية، بل سيتولى منصبًا استراتيجيًا على أعلى مستوى”.

وكان كلوب قد استبعد في وقت سابق من هذا الصيف العودة إلى التدريب في المستقبل القريب. ووفقًا لشبكة “سكاي” الألمانية، فإن عقد كلوب مع ريد بول يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل في حال أتيحت له فرصة تدريب المنتخب الألماني.

وخلال فترة وجوده في ملعب “أنفيلد”، نجح كلوب في إعادة ليفربول إلى الواجهة المحلية والقارية، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مجموعة ريد بول تنشط في العديد من المجالات الرياضية إلى جانب كرة القدم، أبرزها سباقات الفورمولا واحد من خلال فريق ريد بول رايسينغ، الذي توج بلقب بطولة السائقين في الأعوام الثلاثة الماضية مع الهولندي ماكس فيرستابن، وبطولة الصانعين في العامين الماضيين.