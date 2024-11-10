أحداث أمستردام.. تسلسل زمني لما قام به جمهور فريق مكابي الإسرائيلي في هولندا (فيديو)

ذكرت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت تحقيقًا كبيرًا بشأن أحداث العنف المتعددة.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي “إياكس” و”ماكابي تل أبيب” كانت “مضطربة للغاية مع وقوع عدة حوادث عنف”.

نزعوا أعلام #فلسطين وهتفوا ضد العرب فسحلوهم في شوارع #أمستردام.. ماذا حدث لمشجعي مكابي الإسرائيلي؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/G1YO1NDzil — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2024

تسلسل زمني لأحداث أمستردام

قالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما إن مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم “تعرضوا للضرب على أيدي مجموعات إجرامية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد مباراة مع فريق أياكس أمستردام الهولندي”.

وذكرت الشرطة أن عشرات المشجعين الإسرائيليين تعرضوا للمطاردة والاعتداء، وأن 5 منهم أصيبوا بجروح وتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقت الشرطة القبض على 63 مشتبهًا به ووعدت السلطات بإجراء تحقيق.

لكن الروايات المباشرة لمن عاشوا الأحداث وشهدوا تطوراتها، جاءت مغايرة للروايات الرسمية سواء الهولندية أو الإسرائيلية.

ما الذي أشعل الأحداث في أمستردام؟ pic.twitter.com/SQi9LG8NO6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2024

قبل يوم من المباراة

قالت الشرطة إن التوتر بدأ في التصاعد يوم الأربعاء عندما اندلعت مناوشات بسيطة بين بعض من مشجعي فريق مكابي وعددهم 3 آلاف وسكان محليين، منهم سائقو سيارات أجرة ومشجعون من أياكس في وسط المدينة.

وذكر تقرير للشرطة أن مجموعات من مشجعي فريق مكابي أحرقت علمًا فلسطينيًا في ساحة دام، وأسقطت علمًا آخر من مبنى قريب، وأقدمت على تخريب سيارة أجرة.

وكانت هناك دعوات هولندية -بإذن من الشرطة- بتنظيم وقفة منددة بوجود داعمي الفريق “مثيري الشغب” وأيضا تضامنية مع فلسطين في منطقة (أنطون دي كمبلاين) التي تبعد عن ملعب المباراة 1.8 كيلو متر تحت شعار: (لا وجود لمثيري الشغب الصهاينة في الدوري الأوروبي).

انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي على تكرار الهتافات العنصرية والبذيئة ضد العرب من مشجعي نادي مكابي الإسرائيلي فور وصولهم إلى #تل_أبيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZmMdrqXyNV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2024

وبعد نداء على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع سائقو سيارات أجرة مسلمون وهم في حالة غضب أمام صالة لألعاب القمار كان يتجمع فيها 400 من أنصار فريق مكابي، مما دفع الشرطة للتدخل وسط المناوشات.

وأوردت وسائل إعلام هولندية تقارير عن مقطعين مصورين قيل إنهما يظهران ضرب سائق سيارة أجرة مسلم، ومجموعة من الشباب يرددون عبارات معادية للسامية تجاه شخص قيل إنه من أنصار فريق مكابي ألقي به في قناة مائية، ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق من صحة هذه الوقائع كما وردت في المقطعين.

يوم المباراة

في يوم المباراة، أظهرت مقاطع مصورة تحققت “رويترز” من صحتها مشجعين من فريق مكابي وهم يرددون عبارات معادية للعرب أمام النصب التذكاري الوطني في ساحة دام الرئيسة في أمستردام، منها عبارات بذيئة ضد فلسطين.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية لحراسة المكان، لكن تقارير وردت عن وقوع اشتباكات في محيطه.

وأعلنت جماعات هولندية مؤيدة للفلسطينيين عزمها تنظيم مظاهرة أمام الاستاد خلال المباراة، قائلة إن المباراة كان ينبغي إلغاؤها بسبب ما يُقال إنها جرائم حرب تشنها إسرائيل في غزة.

وكانت السلطات الهولندية على علم بحالة الغضب بسبب الحرب في غزة، لكنها لم تجد سببا لإلغاء المباراة.

يوم الخميس 7 نوفمبر يوم المباراة فجرا والساعات الأولى من صباح اليوم: قامت جماهير النادي الإسرائيلي بالتعدي على المنازل المتضامنة مع فلسطين وإزالة الأعلام الفلسطينية وتمزيقها وسط العاصمة في ميدان دام سكوير، والمنطقة المحيطة بمركز المدينة.

Het is een onrustige nacht geweest in onze hoofdstad. Supporters van Maccabi Tel Aviv raakten meerdere keren slaags met pro-Palestina-activisten. pic.twitter.com/tAvkeFYEDt — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 7, 2024

كما قامت الجماهير بإثارة الفوضى مثل التعدي على سائق “تاكسي”.

Intimidatie en vandalisme in onze stad: een Maccabi hooligan richt schade aan bij een taxi. Dit soort geweld tegen hardwerkende chauffeurs is onacceptabel. Tijd om Amsterdam weer veilig te maken! #StopGeweld #Amsterdam #SteunOnzeChauffeurs #Ajax pic.twitter.com/LdhLkQ1bLL — Taxi Driver (@DutchTaxiDriver) November 7, 2024

وقام عدد من جماهير مكابي تل أبيب بالتجمع في ميدان دام سكوير ومحطة أمستردام المركزية، ومنها التوجه إلى ملعب المباراة تحت حماية مشددة من الشرطة باستخدام المترو ومشيا على الأقدام.

Maccabi-fans zingen rond Nationaal Monument op de Dam. Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog: https://t.co/cGyrdDpfq0 pic.twitter.com/TeSsabD8kY — AT5 (@AT5) November 7, 2024

ثم قاموا بالهتافات العنصرية ومنها تحريض ضد العرب والمسلمين بألفاظ نابية ومطالبة باستدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل المباراة بدقائق حدثت مناوشات بين مناصري فلسطين وجماهير الفريق الإسرائيلي، ولكن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

وبدأت المباراة الساعة 21:00 بتوقيت هولندا وكانت هناك دقيقة حداد على ضحايا فيضان فالنسيا في إسبانيا، فلم يلتزم الجمهور الإسرائيلي بالصمت وقام باستفزاز الجمهور الهولندي.

Zo gedraagt #Maccabi tuig zich: Misdragen in het gastland, hardwerkende Nederlanders aanvallen, geweld, intimidatie en alsof dat niet genoeg is ook nog eens fluiten tijdens een moment van stilte voor #Spanje. 0 respect voor andermans leed. #ajamta#ajamac pic.twitter.com/OWOGNIDiji — Doğukan Ergin (@dknergin) November 7, 2024

وقررت رئيسة بلدية أمستردام نقل المظاهرة التي كانت مجموعات هولندية تعتزم إقامتها اعتراضًا على إقامة المباراة إلى مكان بعيد خوفًا من وقوع مواجهة بين المتظاهرين ومشجعي كرة القدم، وهو ما ينظر إليه على أنه أكبر تهديد أمني.

وقالت جماعة إف-سايد، وهي الأكثر تعصبًا بين مشجعي أياكس، إنه يجب الفصل بين السياسة وكرة القدم وإنهم “سيتدخلون إذا لزم الأمر”.

أثناء المباراة وبعدها

انتهت المباراة بهزيمة كبيرة لفريق تل أبيب بنتيجة 5-0 بعدها بدأت أعمال فوضى كبيرة أدت إلى ما حدث بعدها من رد فعل بعض الداعمين لفلسطين وغزة، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على العشرات من مناصري فلسطين.

الرواية الرسمية ورواية الإعلام الغربي بشأن أحداث #أمستردام تواجهها شهادات عيان عن شغب مشجعي النادي الإسرائيلي #هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VXJ1kyuL1Q — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 9, 2024

عملت شرطة مكافحة الشغب في الملعب على الفصل بين المجموعتين المتنازعتين، ولم ترد سوى تقارير قليلة عن وقائع عند انتهاء المباراة في حوالي الساعة 11 مساء.

لكن قوات الأمن فقدت السيطرة على الوضع في وسط المدينة عندما اندلعت اشتباكات في منتصف الليل.

وبدأت الدعوات تنتشر في هولندا لاستهداف أنصار فريق مكابي، مما أدى إلى ما وصفتها رئيسة البلدية هالسما بأنها “اعتداءات كر وفر معادية للسامية”.

ولم تتمكن الشرطة من إيقاف مجموعات المهاجمين بسهولة رغم عددهم القليل، بسبب سرعة تحركهم.

وقالت الشرطة إنها جمعت نحو 200 من مشجعي مكابي في ساحة دام لحمايتهم ومرافقتهم إلى فنادقهم، لكن عددا كبيرا منهم تعرضوا للاعتداء في أماكن أخرى من المدينة، حيث فر الجناة بسرعة على دراجات نارية.

ونشر موقع “بندر” الإخباري الهولندي مقطعا مصورا يظهر مجموعة كبيرة من مشجعي فريق مكابي وهم مسلحون بعصي وأنابيب وحجارة، واشتبكوا مرتين مع مشجعي الفريق المنافس عندما توجهوا إلى المدينة بعد المباراة.

أول مظاهرة في هولندا مناصرة لفلسطين بعد أحداث أمستردام الأخيرة#الجزيرة_مباشر | #هولندا pic.twitter.com/kV7A94zP34 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2024

وأُطلق سراح معظم من تم اعتقالهم يوم الجمعة، وعددهم 63، في وقت لاحق في انتظار توجيه اتهامات إليهم.

وحظرت أمستردام المظاهرات في مطلع هذا الأسبوع، ومنحت الشرطة سلطات الإيقاف والتفتيش الطارئة لمواجهة الاضطرابات.

رئيس وزراء هولندا يغيب عن كوب29

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، السبت، إنه لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) بعد وقوع الاشتباكات.

وأضاف سخوف على “إكس” قائلًا “لن أذهب إلى أذربيجان خلال الأيام المقبلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29). ونظرا للتأثير الاجتماعي الكبير لأحداث ليل الخميس الماضي في أمستردام، سأبقى في هولندا”.

مشجعو نادي مكابي حيفا الإسرائيلي يحاولون إحراق أعلام #فلسطين و #هولندا وهم يهتفون “غزة مقبرة” بملعب تيدي في القدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QbKTxaWnXk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2024

وقال ممثلو ادعاء في أمستردام، اليوم السبت، إن 4 من المشتبه بهم ما زالوا محتجزين على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف، من بينهم قاصران، وإن 40 آخرين فرضت عليهم غرامات للإخلال بالنظام العام إلى جانب 10 آخرين بسبب جرائم من بينها التخريب، وتوقع ممثلو الادعاء القبض على مشتبه بهم آخرين.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب وسخوف، السبت، وكان ساعر أجرى محادثات مع وزير العدل دافيد فان فيل وزعيم تيار اليمين المتطرف خيرت فيلدرز عندما وصل إلى هولندا، الجمعة.

وقال وزير العدل الهولندي في رسالة إلى البرلمان إن عملية جمع المعلومات لا تزال مستمرة، وهو ما يشمل جمع معلومات عن احتمالات ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل، وعما إذا كانت الاعتداءات منظمة أو لها دوافع معادية للسامية.

ردود الفعل الرسمية الهولندية

قال الملك الهولندي (فيليم ألكساندر): “تحدثت للتو مع الرئيس هرتسوغ حول الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في أمستردام. أعربت له عن مدى صدمتي وزوجتي من العنف الموجه ضد المشجعين الإسرائيليين الذين هم ضيوف في بلدنا. لا ينبغي لنا أن نتجاهل السلوك المعادي للسامية في شوارعنا. لقد علمنا تاريخنا أن الترهيب يمكن أن يتصاعد إلى الأسوأ، مع عواقب وخيمة. يجب أن يشعر اليهود بالأمان في هولندا، في كل مكان وفي جميع الأوقات. نحن نحتضنهم ولن نتخلى عنهم”.

Response by King Willem-Alexander following the violence against Israeli football supporters in Amsterdam: https://t.co/fM3X1xKKjL pic.twitter.com/2OAroapHYq — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) November 8, 2024

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف: “أتابع الأخبار الواردة من أمستردام وأشعر بالصدمة من الهجمات المعادية للسامية ضد المواطنين الإسرائيليين. هذا أمر غير مقبول تمامًا. أنا على تواصل وثيق مع جميع الأطراف المعنية، وقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هاتفيًا لتأكيد أن الجناة سيتم التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة. الوضع في أمستردام الآن هادئ مرة أخرى”.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

ونشر وزير العدل والأمن الهولندي ديفيد فان ويل في حسابه على منصة “إكس”: “في مساء أمس، تحدثت في إحياء ذكرى ليلة الكريستال عن الارتفاع الكبير في معاداة السامية في هولندا. ولم تمر ثلاث ساعات حتى جابت مجموعة من البربريين شوارع عاصمتنا على دراجات نارية، بحثًا عن الإسرائيليين واليهود. هذا أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق! سنقوم بتعقبهم ومعاقبتهم”.

Gisteravond sprak ik op de herdenking van Kristallnacht over de enorme toename van antisemitisme in NL. Nog geen 3 uur later rijden barbaren op scooters door onze hoofdstad op jacht naar Israëli’s en Joden. Afschuwelijk en onacceptabel! We gaan ze opsporen en straffen. — David van Weel (@ministerjenv) November 8, 2024

بينما كتب وزير الخارجية الهولندي: “تحدثت هذا الصباح الباكر مع جدعون ساعر -وزير خارجية إسرائيل- بشأن حوادث العنف غير المقبولة في أمستردام. ناقشنا طلب إسرائيل للمساعدة في تأمين عودة المواطنين الإسرائيليين إلى وطنهم بسلام على متن طائرات إسرائيلية. أنا على تواصل وثيق مع زملائي الهولنديين وأعمل على تسهيل هذا الطلب حيثما أمكن”.

Spoke with @gidonsaar early this morning about the unacceptable violent incidents in Amsterdam. We discussed Israel’s request to help bring Israeli citizens home safely with Israeli airplanes. I am in close contact with my Dutch colleagues and am facilitating where possible. https://t.co/lhd6dYD4gV — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) November 8, 2024

وكتب رئيس حزب (فكر) البرلماني الهولندي ستيفان فان بارلي: “كان السياسيون المنافقون صامتين عندما قام ‘مشاغبو مكابي’ بترديد شعارات عنصرية وإبادة جماعية ضد غزة. كانوا صامتين أيضًا عندما قام هؤلاء المشاغبون من مكابي بتمزيق الأعلام الفلسطينية والاعتداء على سائق تاكسي. كان يجب التعامل مع هؤلاء ‘المشاغبين ذوي التوجهات الإبادية’ من مكابي وترحيلهم”.

Die hypocriete politici waren stil toen Maccabi-tuig racistische en genocidale leuzen scandeerde over Gaza. Ze waren stil toen Maccabi-tuig Palestijnse vlaggen vernielde en een taxichauffeur aanviel. Dit genocidale Maccabi-tuig had aangepakt en uitgezet moeten worden. — Stephan van Baarle (@StephanvBaarle) November 8, 2024

أما خيرت فيلدرز زعيم حزب الأغلبية واليميني المتطرف فنشر في حسابه على منصة “إكس”: “لقد تحدثت للتو عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأخبرته بغضبي وخجلي مما حدث في أمستردام، لا مكان للعداء ضد اليهود وكراهية اليهود في هولندا، وسأبذل قصارى جهدي لحماية اليهود ووقف وطرد المتطرفين الإسلاميين”.