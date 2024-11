أحداث أمستردام.. تسلسل زمني لما قام به جمهور فريق مكابي الإسرائيلي في هولندا (فيديو)

ذكرت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب، الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني

وذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت تحقيقًا كبيرًا بشأن أحداث العنف المتعددة.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي “إياكس” و”ماكابي تل أبيب” كانت “مضطربة للغاية مع وقوع عدة حوادث عنف”

قالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما إن مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم “تعرضوا للضرب على أيدي مجموعات إجرامية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد مباراة مع فريق أياكس أمستردام الهولندي”.

وذكرت الشرطة أن عشرات المشجعين الإسرائيليين تعرضوا للمطاردة والاعتداء وأن خمسة منهم أصيبوا بجروح وتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقت الشرطة القبض على 63 مشتبهًا بهم ووعدت السلطات بإجراء تحقيق.

لكن الروايات المباشرة لمن عاشوا الأحداث وشهدوا تطوراتها، جاءت مغايرة للروايات الرسمية سواء الهولندية أو الإسرائيلية.

قالت الشرطة إن التوتر بدأ في التصاعد يوم الأربعاء عندما اندلعت مناوشات بسيطة بين بعض من مشجعي فريق مكابي وعددهم ثلاثة آلاف وسكان محليين، منهم سائقو سيارات أجرة ومشجعون من أياكس في وسط المدينة.

وذكر تقرير للشرطة أن مجموعات من مشجعي فريق مكابي أحرقت علما فلسطينيا في ساحة دام وأسقطت علما آخر من مبنى قريب وأقدمت على تخريب سيارة أجرة.

وكانت هناك دعوات هولندية -بإذن من الشرطة- بتنظيم وقفة منددة بوجود داعمي الفريق “مثيري الشغب” وايضا تضامنية مع فلسطين في منطقة (أنطون دي كمبلاين) التي تبعد عن ملعب المباراة 1.8 كم تحت شعار: ( لا وجود لمثيري الشغب الصهاينة في الدوري الأوروبي).

وبعد نداء على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع سائقو سيارات أجرة مسلمون وهم في حالة غضب أمام صالة لألعاب القمار كان يتجمع فيها 400 من أنصار فريق مكابي، مما دفع الشرطة للتدخل وسط المناوشات.

وأوردت وسائل إعلام هولندية تقارير عن مقطعين مصورين قيل إنهما يظهران ضرب سائق سيارة أجرة مسلم ومجموعة من الشباب يرددون عبارات معادية للسامية تجاه شخص قيل إنه من أنصار فريق مكابي ألقي به في قناة مائية، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الوقائع كما وردت في المقطعين.

في يوم المباراة، أظهرت مقاطع مصورة تحققت رويترز من صحتها مشجعين من فريق مكابي وهم يرددون عبارات معادية للعرب أمام النصب التذكاري الوطني في ساحة دام الرئيسية في أمستردام، منها عبارات بذيئة ضد فلسطين.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية لحراسة المكان، لكن تقارير وردت عن وقوع اشتباكات في محيطه.

وأعلنت جماعات هولندية مؤيدة للفلسطينيين عزمها تنظيم مظاهرة أمام الاستاد خلال المباراة، قائلة إن المباراة كان ينبغي إلغاؤها بسبب ما يُقال إنها جرائم حرب تشنها إسرائيل في غزة.

وكانت السلطات الهولندية على علم بحالة الغضب بسبب الحرب في غزة، لكنها لم تجد سببا لإلغاء المباراة.

يوم الخميس 7 نوفمبر يوم المباراة فجرا والساعات الأولى من صباح اليوم: قامت جماهير النادي الإسرائيلي بالتعدي على المنازل المتضامنة مع فلسطين وإزالة الأعلام الفلسطينية وتمزيقها وسط العاصمة في ميدان دام سكوير والمنطقة المحيطة بمركز المدينة.

كما قامت الجماهير بإثارة الفوضى مثل التعدي على سائق تاكسي.

وقام عدد من جماهير مكابي تل أبيب بالتجمع في ميدان دام سكوير ومحطة أمستردام المركزية ومنها التوجه إلى ملعب المباراة تحت حماية مشددة من الشرطة باستخدام المترو ومشيا على الأقدام.

ثم قاموا بالهتافات العنصرية ومنها تحريض ضد العرب والمسلمين بألفاظ نابية ومطالبة باستدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل المباراة بدقائق حدثت مناوشات بين مناصري فلسطين وجماهير الفريق الإسرائيلي ولكن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

وبدأت المباراة الساعة 21:00 بتوقيت هولندا وكانت هناك دقيقة حداد على ضحايا فيضان فالنسيا في إسبانيا، فلم يلتزم الجمهور الإسرائيلي بالصمت وقام باستفزاز الجمهور الهولندي.

وقررت رئيسة بلدية أمستردام نقل المظاهرة التي كانت مجموعات هولندية تعتزم إقامتها اعتراضا على إقامة المباراة إلى مكان بعيد خوفًا من وقوع مواجهة بين المتظاهرين ومشجعي كرة القدم، وهو ما ينظر إليه على أنه أكبر تهديد أمني.

وقالت جماعة إف-سايد، وهي الأكثر تعصبًا بين مشجعي أياكس، إنه يجب الفصل بين السياسة وكرة القدم وإنهم “سيتدخلون إذا لزم الأمر”.

انتهت المباراة بهزيمة كبيرة لفريق تل أبيب بنتيجة 5-0 بعدها بدأت أعمال فوضى كبيرة أدت إلى ما حدث بعدها من رد فعل بعض الداعمين لفلسطين وغزة وقامت الشرطة بإلقاء القبض على العشرات من مناصري فلسطين.

عملت شرطة مكافحة الشغب في الملعب على الفصل بين المجموعتين المتنازعتين ولم ترد سوى تقارير قليلة عن وقائع عند انتهاء المباراة في حوالي الساعة 11 مساء.

لكن قوات الأمن فقدت السيطرة على الوضع في وسط المدينة عندما اندلعت اشتباكات في منتصف الليل.

وبدأت الدعوات تنتشر في هولندا لاستهداف أنصار فريق مكابي، مما أدى إلى ما وصفتها رئيسة البلدية هالسما بأنها “اعتداءات كر وفر معادية للسامية”.

ولم تتمكن الشرطة من إيقاف مجموعات المهاجمين بسهولة رغم عددهم القليل بسبب سرعة تحركهم.

وقالت الشرطة إنها جمعت نحو 200 من مشجعي مكابي في ساحة دام لحمايتهم ومرافقتهم إلى فنادقهم، لكن عددا كبيرا منهم تعرضوا للاعتداء في أماكن أخرى من المدينة، حيث فر الجناة بسرعة على دراجات نارية.

ونشر موقع “بندر” الإخباري الهولندي مقطعا مصورا يظهر مجموعة كبيرة من مشجعي فريق مكابي وهم مسلحون بعصي وأنابيب وحجارة، واشتبكوا مرتين مع مشجعي الفريق المنافس عندما توجهوا إلى المدينة بعد المباراة.

وأُطلق سراح معظم من تم اعتقالهم يوم الجمعة، وعددهم 63، في وقت لاحق في انتظار توجيه اتهامات إليهم.

وحظرت أمستردام المظاهرات في مطلع هذا الأسبوع ومنحت الشرطة سلطات الإيقاف والتفتيش الطارئة لمواجهة الاضطرابات.

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، السبت، إنه لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) بعد وقوع الاشتباكات.

وأضاف سخوف على إكس “لن أذهب إلى أذربيجان خلال الأيام المقبلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29). ونظرا للتأثير الاجتماعي الكبير لأحداث ليل الخميس الماضي في أمستردام، سأبقى في هولندا”.

وقال ممثلو ادعاء في أمستردام اليوم السبت إن أربعة من المشتبه بهم ما زالوا محتجزين على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف، من بينهم قاصران، وإن 40 آخرين فرضت عليهم غرامات للإخلال بالنظام العام إلى جانب 10 آخرين بسبب جرائم من بينها التخريب، وتوقع ممثلو الادعاء القبض على مشتبه بهم آخرين.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب وسخوف، السبت، وكان ساعر أجرى محادثات مع وزير العدل دافيد فان فيل وزعيم تيار اليمين المتطرف خيرت فيلدرز عندما وصل إلى هولندا الجمعة.

وقال وزير العدل الهولندي في رسالة إلى البرلمان إن عملية جمع المعلومات لا تزال مستمرة، وهو ما يشمل جمع معلومات عن احتمالات ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل، وعما إذا كانت الاعتداءات منظمة أو لها دوافع معادية للسامية.

قال الملك الهولندي (فيليم ألكساندر): “تحدثت للتو مع الرئيس هرتسوغ حول الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في أمستردام. أعربت له عن مدى صدمتي وزوجتي من العنف الموجه ضد المشجعين الإسرائيليين الذين هم ضيوف في بلدنا. لا ينبغي لنا أن نتجاهل السلوك المعادي للسامية في شوارعنا. لقد علمتنا تاريخنا أن الترهيب يمكن أن يتصاعد إلى الأسوأ، مع عواقب وخيمة. يجب أن يشعر اليهود بالأمان في هولندا، في كل مكان وفي جميع الأوقات. نحن نحتضنهم ولن نتخلى عنهم”.

Response by King Willem-Alexander following the violence against Israeli football supporters in Amsterdam:

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف: “أتابع الأخبار الواردة من أمستردام وأشعر بالصدمة من الهجمات المعادية للسامية ضد المواطنين الإسرائيليين. هذا أمر غير مقبول تمامًا. أنا على تواصل وثيق مع جميع الأطراف المعنية، وقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هاتفيًا لتأكيد أن الجناة سيتم التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة. الوضع في أمستردام الآن هادئ مرة أخرى”.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will…

ونشر وزير العدل والأمن الهولندي ديفيد فان ويل على حسابه على منصة إكس: “في مساء أمس، تحدثت في إحياء ذكرى ليلة الكريستال عن الارتفاع الكبير في معاداة السامية في هولندا. ولم تمر ثلاث ساعات حتى جابت مجموعة من البربريين شوارع عاصمتنا على دراجات نارية، بحثًا عن الإسرائيليين واليهود. هذا أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق! سنقوم بتعقبهم ومعاقبتهم”.

Gisteravond sprak ik op de herdenking van Kristallnacht over de enorme toename van antisemitisme in NL. Nog geen 3 uur later rijden barbaren op scooters door onze hoofdstad op jacht naar Israëli's en Joden. Afschuwelijk en onacceptabel! We gaan ze opsporen en straffen.

بينما كتب وزير الخارجية الهولندي: “تحدثت هذا الصباح الباكر مع جدعون ساعر -وزير خارجية إسرائيل- بشأن حوادث العنف غير المقبولة في أمستردام. ناقشنا طلب إسرائيل للمساعدة في تأمين عودة المواطنين الإسرائيليين إلى وطنهم بسلام على متن طائرات إسرائيلية. أنا على تواصل وثيق مع زملائي الهولنديين وأعمل على تسهيل هذا الطلب حيثما أمكن”.

Spoke with @gidonsaar early this morning about the unacceptable violent incidents in Amsterdam. We discussed Israel's request to help bring Israeli citizens home safely with Israeli airplanes. I am in close contact with my Dutch colleagues and am facilitating where possible.

وكتب رئيس حزب (فكر) البرلماني الهولندي ستيفان فان بارلي: “كان السياسيون المنافقون صامتين عندما قام ‘مشاغبو مكابي’ بترديد شعارات عنصرية وإبادة جماعية ضد غزة. كانوا صامتين أيضًا عندما قام هؤلاء المشاغبون من مكابي بتمزيق الأعلام الفلسطينية والاعتداء على سائق تاكسي. كان يجب التعامل مع هؤلاء ‘المشاغبين ذوي التوجهات الإبادية’ من مكابي وترحيلهم”.

أما خيرت فيلدرز زعيم حزب الأغلبية واليميني المتطرف فنشر على حسابه على منصة إكس: “لقد تحدثت للتو عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأخبرته بغضبي وخجلي مما حدث في أمستردام ، لا مكان للعداء ضد اليهود وكراهية اليهود في هولندا، وسأبذل قصارى جهدي لحماية اليهود ووقف وطرد المتطرفين الإسلاميين”.

I just spoke by 📞 with Israeli Prime Minister Bibi @netanyahu and told him of my anger and shame of what happened in Amsterdam.

There is no place for antisemitism and jew hate in The Netherlands and I will do all I can to protect Jews and stop and expel Islamic radicals.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024