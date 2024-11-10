ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه البرازيلي وغيابه حتى نهاية الموسم

سيغيب البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد الإسباني، عن الملاعب لأشهر عدة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، حسب ما أعلن النادي الملكي يوم السبت.

تعرَّض ميليتاو للإصابة خلال فوز فريقه الكبير على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان “بعد الاختبارات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال مدريد اليوم على لاعبنا إيدر ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي”.

عملية جراحية وشيكة

وأكد النادي أن ميليتاو سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى المصابة في المستقبل القريب.

وتشير التقديرات إلى أن المدافع سيغيب عن بقية الموسم، إذ تتوقع وسائل الإعلام الإسبانية أن فترة غيابه قد تصل إلى تسعة أشهر.

وكان ميليتاو (26 عامًا) قد غاب سابقًا لفترة مشابهة، بسبب إصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وفي المباراة نفسها ضد أوساسونا، خسر ريال مدريد جهود البرازيلي الآخر رودريغو ولوكاس فاسكيز بسبب إصابات أقل خطورة.

ويعاني فريق العاصمة الإسباني غياب لاعبين مصابين، من بينهم الفرنسي أوريليان تشواميني، وداني كارفاخال، والنمساوي ديفيد ألابا.