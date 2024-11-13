مرموش يغيب عن مواجهة مصر أمام الرأس الأخضر بقرار من حسام حسن
قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إراحة عمر مرموش مهاجم المنتخب المحترف بنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث فضّل استبعاده من القائمة المسافرة إلى الرأس الأخضر، للقاء منتخبها في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب.
وتوجه المنتخب المصري إلى الرأس الأخضر، الأربعاء، لخوض المواجهة يوم الجمعة قبل أن يواجه بوتسوانا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في الجولة الأخيرة من التصفيات.
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يغيب عن المباراة أيضا الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي المصري ومحمود حسن (تريزيجيه) لاعب الريان القطري للإيقاف، لحصولهما على الإنذار الثاني في التصفيات.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم على “فيسبوك”: “إن الثلاثة سيتواجدون في مباراة بوتسوانا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة والأخيرة للتصفيات، وهي المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي”.
يذكر أن المنتخب المصري، كان قد حجز بطاقة التأهل للبطولة بعدما حصد 12 نقطة جمعها من الفوز في المباريات كلها، وعددها 4 مباريات.