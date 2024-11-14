الإفراج عن رئيس اتحاد جنوب أفريقيا للكرة بعد ساعات من القبض عليه

بعد عدة ساعات من اعتقاله، أفرجت السلطات في جنوب أفريقيا عن داني جوردن رئيس اتحاد الكرة القدم، بعد التحقيق معه في تهم متعلقة بالفساد المالي.

وتم الإفراج عن جوردان وإثنين معه هما جروني هلويو المدير المالي للاتحاد وتريفور نيثلينج (رجل أعمال) بعد دفعهم الكفالة المالية.

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد ألقت القبض على داني جوردان، الأربعاء، بسبب مزاعم تتعلق باستخدامه أموال الاتحاد لأغراض شخصية.

ويأتي قرار الاعتقال بعد مداهمة نفذتها الشرطة لمكاتب اتحاد جنوب أفريقيا في مارس/ آذار الماضي، بعد حصولها على معلومات تفيد باستخدام موارد الاتحاد لتحقيق مكاسب شخصية بين عامي 2014 و2018، بما في ذلك توظيف شركة أمن خاصة لحماية جوردن، وشركة علاقات عامة دون الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الاتحاد”.