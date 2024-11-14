الإفراج عن رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم بعد ساعات من القبض عليه

بعد ساعات عدة من اعتقاله، أفرجت السلطات في جنوب إفريقيا عن داني جوردن رئيس اتحاد كرة القدم، بعد التحقيق معه في تهم متعلقة بالفساد المالي.

وتم الإفراج عن جوردان واثنين معه هما جروني هلويو المدير المالي للاتحاد وتريفور نيثلينج (رجل أعمال) بعد دفعهم الكفالة المالية.

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد ألقت القبض على داني جوردان، الأربعاء، بسبب مزاعم تتعلق باستخدامه أموال الاتحاد لأغراض شخصية.

ويأتي قرار الاعتقال بعد مداهمة نفذتها الشرطة لمكاتب اتحاد جنوب إفريقيا في مارس/آذار الماضي، بعد حصولها على معلومات تفيد باستخدام موارد الاتحاد لتحقيق مكاسب شخصية بين عامي 2014 و2018، بما في ذلك توظيف شركة أمن خاصة لحماية جوردن، وشركة علاقات عامة دون الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس إدارة الاتحاد.