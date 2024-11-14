العنابي ينتزع فوزا مثيرا على أرضه أمام أوزبكستان

انتزع المنتخب القطري فوزا مثيرا على ضيفه الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

تقدم العنابي بهدفين عن طريق مهاجمه المعز علي في الدقيقتين 25 و41، ونجح المنتخب الأوزبكي في إدراك التعادل بهدفين متتالين للاعب الوسط عباسبيك فايزوليف في الدقيقتين 75 و80، وتمكن لوكاس مينديز في إحراز هدف الترجيح للعنابي في الدقيقة الـ12 من الوقت المتحسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة رفع العنابي (بطل آسيا) رصيده من النقاط، إلى 7 نقاط، محتلا المركز الثالث، بالتساوي مع نظيره الإماراتي الذي يتفوق في فارق الأهداف، فيما تجمد رصيد أوزبكستان عند 10 نقاط، وبقي بموقعه في المركز الثاني خلف المنتخب الإيراني المتصدر برصيد 13 نقطة.