“الفيفا” يكشف عن الشكل الجديد لكأس مونديال الأندية 2025 (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النقاب عن الكأس الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستُرفع لأول مرة في النسخة الافتتاحية المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة من الأحد 15 يونيو/حزيران إلى الأحد 13 يوليو/تموز، التي تُقام مبارياتها في 12 ملعبًا موزعة على 11 مدينة.

الكأس الجديدة من ابتكار “الفيفا”، وقد تم تصميمها بالتعاون مع شركة ” Tiffany & Co” العالمية المتخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة، حيث ستكون من نصيب الفريق المتربع على عرش النسخة الافتتاحية لمسابقة كأس العالم للأندية الجديدة.

وقال رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو: “إن بطولة مبتكرة وشاملة ورائدة وعالمية بحق، مثل بطولة كأس العالم للأندية 2025 الجديدة، والتي ستشهد مشاركة 32 فريقا، تستحق كأسًا تمثل كل هذه الخصائص، إنها فعلًا كأس مرموقة وذات طابع ذهبي خالد يجعل منها أيقونة للمستقبل، مستوحاة من الماضي”.

