بهدف قاتل في مدغشقر.. العابدي يهدي تونس بطاقة التأهل لـ”الكان”

تأهل منتخب تونس رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، بفوزه خارج أرضه على مدغشقر 3 – 2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

الفوز رفع رصيد نسور قرطاج إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد مدغشقر عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

تقدم المنتخب التونسي بهدف مبكر بالدقيقة السادسة، عن طريق لاعب الوسط حمزة رفيعة، عندما تلقى تمريرة عرضية من المدافع علي العابدي في اتجاه حازم المستوري، أبعدها الحاس المدغشي تيفا جارديز، قبل أن تسقط الكرة أمام رفيع الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 21 أدرك منتخب مدغشقر التعادل، بهدف عكسي أحرزه الحارس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 39 منح تقدم المنتخب التونسي مجددا عن طريق المهاجم سيف الله لطيف تونس، إثر تمريرة نموذجية من المستوري، تلقاها سيف الله وسددها بالقدم اليمنى قوية داخل المرمى.

لكن وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح منتخب مدغشقر في معادلة الكفة من جديد، عندما أحرز له لاعب الوسط إبراهيم صموئيل أمادا الهدف الثاني، بتسديدة ضعيفة خدعت الحارس التونسي وسكنت المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع للمباراة، نجح علي العابدي في اقتناص هدف الفوز، عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من عمر العيوني، أودعها بالرأس في المرمى، ليقود فريقه إلى فوز غال، يضمن به التأهل للنهائيات.