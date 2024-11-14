تعادل مخيب للآمال للمنتخب السعودي أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم 2026

في أول قيادة فنية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تعادل المنتخب السعودي مع مضيفه الأسترالي بدون أهداف في مباراة جرت بينهما اليوم على ملعب ملبورن المستطيل بمدينة ملبورن الأسترالية، بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تعادل الأخضر مع أستراليا جاء مخيبًا لآمال الجماهير السعودية، حيث كانت الجماهير تمنّي نفسها بالفوز بعد تعثر فريقها في مباراتين متتاليتين بالخسارة أمام اليابان ثم التعادل مع البحرين، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثالث خلف اليابان وأستراليا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز بمباراة واحدة والتعادل في ثلاث، ويقضي نظام التصفيات بتأهل المنتخبين الأول والثاني فقط.

مباراة متكافئة

جاءت المواجهة متكافئة، وتبادل فيها المنتخبان التفوق والسيطرة معظم الفترات، حيث هيمن المنتخب السعودي على الكرة في الدقائق الأولى، قبل أن تدخل أستراليا أجواء اللقاء وتبدأ الاستحواذ على الكرة، دون أن يصنع أي من الفريقين فرصًا خطيرة على المرميين طوال الشوط.

وفي الشوط الثاني نشط المنتخب الأسترالي بشكل أكبر عما كان عليه في الشوط الأول، مما اضطر المنتخب السعودي إلى التراجع وتأمين الدفاع، وقد ظهر المدافعان حسان تمبكتي وسعود عبد الحميد بصورة جيدة للغاية خلال اللقاء، وحرما أستراليا من التسجيل في أكثر من محاولة خطيرة.

إلغاء هدف للسعودية

في الوقت بدل الضائع للمباراة ألغى الحكم الإماراتي عادل النقبي هدفًا للمدافع السعودي سلطان الغنام سجله من تسديدة قوية، وذلك بحجة التسلل على زميله علي البليهي الذي تداخل في اتجاه الكرة، وقد احتجّ لاعبو السعودية على القرار، ولكن دون جدوى.