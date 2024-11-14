“لم نقدم صورة جيدة وتنظيم قطر للبطولة كان رائعا”.. كيميش نادم على تصرفات منتخب ألمانيا في مونديال 2022

عبر نجم الوسط الألماني يوزوا كيميش، الذي أصبح قائدا لمنتخب بلاده بعد بطولة أوروبا التي أقيمت هذا العام، عن ندمه الشديد على ما فعله هو وبعض زملائه أثناء مشاركتهم في بطولة كأس العالم (قطر 2022) باتخاذهم موقفًا سياسيًّا من بعض الأمور المتعلقة بتنظيم قطر للمونديال، ومن ذلك مثلًا رفض قطر حضور جماعات المثليين (مجتمع الميم) في المونديال.

وقال كيميش خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ألمانيا لم تستفد من موقف اللاعبين السياسي في مونديال قطر، عندما قام هو وزملاؤه بالمنتخب بوضع أيديهم على أفواههم خلال التقاط صورة جماعية لهم قبل مباراتهم بدور المجموعات أمام اليابان في البطولة.

وهو الموقف الذي جاء في أعقاب خلاف بشأن تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بفرض عقوبات على اللاعبين الذين يرتدون شارة دعم مجتمع الميم، ذلك الموقف الذي جعل الفيفا يهدد حينها سبعة فرق أوروبية بفرض عقوبات عليها إذا ما ارتدت شارات تدعم بها مجتمع الميم.

قائد منتخب #ألمانيا يعترف.. “#مونديال_قطر كان رائعا من حيث التنظيم ولم يكن ينبغي علينا التعبير عن أنفسنا بطريقة سياسية”#الجزيرة_مباشر | #قطر pic.twitter.com/c8De4syxxE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2024

“لم نقدم صورة جيدة وتنظيم قطر للبطولة كان رائعا”

واعترف كيميش بأن منتخب بلاده لم يقدّم صورة جيدة بشكل عام للفريق وللبلد، وذلك بسبب انشغالهم بمواقف سياسية ما كان ينبغي أن يدخلوا فيها، مؤكدًا أن هذا الأمر قلل بعض الشيء من قوة حضور المنتخب الألماني، في وقت كانت فيه البطولة “رائعة من حيث المنافسة والتنظيم”.

وأكد كيميش أن لاعبي المنتخب يجب أن يمثّلوا القيم باعتبارهم قدوة في المجتمع لكنهم ليسوا خبراء سياسيين.

مونديال السعودية

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، عن دخول السياسة في الرياضة مع اقتراب موعد التصويت على اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وهي إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026، قال إن هناك حدودًا لنطاق تأثير اللاعبين.