من يفوز في مواجهة الملاكمة المرتقبة.. العجوز تايسون أم الشاب بول؟

يترقّب عشاق لعبة الملاكمة في العالم المواجهة المرتقبة بين أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون (58 عامًا) ومواطنه الممثل السينمائي وصانع المحتوى الشهير جيك بول (27 عامًا) غدا الجمعة بحلبة ملعب “إيه تي آند تي” في أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

المواجهة المرتقبة تجسد تداخلًا عجيبًا بين جيلين مختلفين من عالم الملاكمة، الأمر الذي جعلها حديث الإعلام والجماهير على مدار خمسة أشهر متصلة، إذ كان المفترض أن يقام النزال الذي يتكون من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو/حزيران.

ولكن تم تأجيله إلى مايو/أيار بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس حين تقيَّأ الدم بسبب قرحة نازفة.

وهو أمر وفر مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا نزال الجمعة واعتبروه أشبه بـ”عرض في سيرك” يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية أمام الملاكم الإيرلندي كيفن ماكبرايد.

ومن المتوقع أن يتابع النزال الملايين من عشاق الملاكمة، وذلك عبر نتفليكس، فضلا عن عشرات الآلاف داخل قاعة ملعب “أيه تي آند تي”.