رياضة|سلطنة عمان

شكّلوا بأجسادهم علم فلسطين وهتفوا لغزة.. استقبال حافل من الجمهور العُماني لمنتخب “الفدائي” (شاهد)

لحظة عزف النشيد الوطني الفلسطيني

مباراة جمعت بين المنتخب العماني والفلسطيني في تصفيات كأس العالم
مدة الفيديو 00 minutes 42 seconds
15/11/2024-|آخر تحديث: 15/11/202404:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أبدى الجمهور العماني دعمه الكبير للمنتخب الفلسطيني، قبل بداية المباراة التي جرت بين منتخبي البلدين، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي أجواء تضامنية مؤثرة استقبل الجمهور العماني منتخب “الفدائي” الفلسطيني بحفاوة، وشكل الجمهور العُماني علم فلسطين في ملعب السلطان قابوس وعلت الهتافات دعمًا لغزة.

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وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات عمانية وناشطون عبر المنصات، رفع الجماهير العمانية، العلم الفلسطيني، لحظة دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، ووقوف اللاعبين والمشجعين دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

ووثقت الفيديوهات، لحظة هتاف الجمهور العماني لمدينة غزة التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحقها، وإظهاره دعمًا كبيرا لفلسطين من خلال رفع “تيفو” يحمل العلم الفلسطيني زين مدرجات ملعب السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة مسقطة، لحظة عزف النشيد الوطني للفدائي.

وحقق المنتخب العماني، انتصارا في الوقت القاتل بهدف نظيف على نظيره الفلسطيني، ليقفز أصحاب الأرض إلى النقطة السادسة بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الفدائي عند نقطتين بمؤخرة ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كوريا الجنوبية، والأردن، والكويت، والعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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