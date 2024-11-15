شكّلوا بأجسادهم علم فلسطين وهتفوا لغزة.. استقبال حافل من الجمهور العُماني لمنتخب “الفدائي” (شاهد)

أبدى الجمهور العماني دعمه الكبير للمنتخب الفلسطيني، قبل بداية المباراة التي جرت بين منتخبي البلدين، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي أجواء تضامنية مؤثرة استقبل الجمهور العماني منتخب “الفدائي” الفلسطيني بحفاوة، وشكل الجمهور العُماني علم فلسطين في ملعب السلطان قابوس وعلت الهتافات دعمًا لغزة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات عمانية وناشطون عبر المنصات، رفع الجماهير العمانية، العلم الفلسطيني، لحظة دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، ووقوف اللاعبين والمشجعين دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

جماهيرنا الوفية تشكل “علم فلسطين” في مدرجات مجمع السلطان قابوس بـ #بوشر ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية – الجولة الخامسة المؤهلة لـ #كأس_العالم 2026. #عمان_فلسطين 🇴🇲♥️ 🇵🇸#كلنا_معك | #تصفيات_كاس_العالم_2026 ❤️🇴🇲

.#إذاعة_مسقط pic.twitter.com/9HPNDqJXpQ — إذاعة مسقط | Muscat Fm (@RadioMuscat) November 14, 2024

ووثقت الفيديوهات، لحظة هتاف الجمهور العماني لمدينة غزة التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحقها، وإظهاره دعمًا كبيرا لفلسطين من خلال رفع “تيفو” يحمل العلم الفلسطيني زين مدرجات ملعب السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة مسقطة، لحظة عزف النشيد الوطني للفدائي.

لفتة طيبة من جماهير عمان اللي حاضرين اليوم المباراة مسوين تيفو بعلم فلسطين ❤️ pic.twitter.com/5XRsBdz05k — Maryam 🇴🇲 (@mrymg33) November 14, 2024

وحقق المنتخب العماني، انتصارا في الوقت القاتل بهدف نظيف على نظيره الفلسطيني، ليقفز أصحاب الأرض إلى النقطة السادسة بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الفدائي عند نقطتين بمؤخرة ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كوريا الجنوبية، والأردن، والكويت، والعراق.