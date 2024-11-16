بالتراضي.. يوفنتوس ينهي تعاقده مع بول بوغبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه توصّل إلى اتفاق مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا، بإلغاء عقده مع النادي، وذلك بدءًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقال يوفنتوس في بيان له “نتمنى التوفيق لبوغبا في مستقبله الاحترافي”.

جاء هذا الاتفاق بعد ساعات قليلة من قرار محكمة التحكيم الرياضية، بتخفيف العقوبة المفروضة على بوغبا (31 سنة) في 20 أغسطس/آب 2023، بسبب تعاطيه المنشطات، حيث تم تخفيف العقوبة من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط، ليصبح بذلك اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات بداية من مارس/آذار 2025.

بوغبا الذي انضم إلى يوفنتوس صيف 2022 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان قد قدم استئنافًا ضد العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهو الاستئناف الذي قبلته المحكمة، ومن ثم خففت العقوبة.