جيك بول يهزم “الرجل الحديدي” مايك تايسون بعد عودته إلى الملاكمة في عمر الـ58 (فيديو)

تغلب جيك بول على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار بالإجماع ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال في تكساس مساء الجمعة.

جيك بول، أحد المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ عمره 27 عامًا، أما البطل السابق للوزن الثقيل تايسون فيبلغ 58 عامًا، وكانت آخر مباراة له عام 2005.

وتم بث المباراة مباشرة على منصة نتفليكس وأقيمت أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب “إيه تي آند تي” في أرلينجتون.

A ringside look at #PaulTyson 👀 pic.twitter.com/WZlzvJ7gKX

وانتصر بول بعد 8 جولات كاملة، في نزال كان صعبًا على “البطل الحديدي” تايسون.

وبدأ تايسون المباراة بقوة في الجولتين الأولى والثانية، لكن فارق العمر ظهر بسرعة، بعدما تقدم النجم الشاب بول في الجولات الست اللاحقة.

أسطورة الملاكمة العائد من الاعتزال، تلقّى العديد من اللكمات، وصد الكثير منها، كما نجح في تسديد عدد من اللكمات القوية، لكن خصمه كان أكثر شراسة وتمكّن في النهاية من الفوز، بإجماع قرار الحكام.

وفي الثواني الـ10 الأخيرة من الجولة الثامنة، توقّف بول عن تسديد اللكمات وانحنى احترامًا لنجم اللعبة، وقال بعد المباراة إنه كان “يحاول الوصول إلى تايسون وإيذائه قليلًا”، مضيفًا أنه “كان خائفًا من أن مايك سيؤذيه”.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

— Netflix (@netflix) November 16, 2024