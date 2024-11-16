ديونه وصلت 532 مليون دولار.. حرمان ليون الفرنسي من الانتقالات الشتوية وهبوطه مؤقتا للدرجة الثانية

كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن نادي أولمبيك ليون، سيتم منعه من إجراء أي انتقالات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، إضافة إلى هبوطه مؤقتًا بنهاية هذا الحالي من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، إلى الدرجة الثانية، وذلك بسبب سوء الإدارة المالية.

وقالت “ليكيب” إن المديرية الوطنية للرقابة الإدارية، هي من أصدرت تلك العقوبات، عقب جلسة استماع لمسؤولي نادي ليون، تم مواجهتهم فيها بالأخطاء المالية والإدارية التي تم تسجيلها.

ووفقًا للصحيفة فإن المديرية الوطنية للرقابة الإدارية، وهي المعنية بمراقبة حسابات أندية كرة القدم المحترفة في فرنسا، اتخذت تلك العقوبات في محاولة منها لتجنّب الإفراط في الإنفاق ودخول الأندية في الإدارة، خصوصا بعد أن تفاقمت ديون نادي ليون هذا العام، وأصبحت تقدر بنحو 505 مليون يورو (حوالي 532 مليون دولار).

يُشار إلى أن ليون الذي سبق له الفوز بالدوري الفرنسي 7 مرات بين عامي 2002 و2008، يحتل الآن المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من 11 مباراة بالفوز على خمس والتعادل في ثلاث والخسارة في مثلها.