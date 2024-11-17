هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية

أصبح المهندس هاني أبو ريدة رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمدة 4 سنوات قادمة بالتزكية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، دون أن يتقدم منافسون أمامه.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قال مصدر باتحاد الكرة -رفض ذكر اسمه- اليوم السبت إنه لم يتقدم سوى قائمة أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وكان أبو ريدة قد تقدَّم للانتخابات بقائمة ضمت كلًّا من: خالد الدرندلي نائبًا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ووليد عمر ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العنيين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر. وقال الاتحاد المصري إن هناك مرشحين احتياطيين ضمن القائمة، هم أشرف محمد موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

يُذكر أن الانتخابات القادمة ستُجرى، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بنظام القائمة المغلقة.