محاربو الصحراء يختتمون تصفيات إفريقيا بخماسية في شباك منتخب ليبيريا (فيديو)

اختتم منتخب الجزائر مسيرته في المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل على أفضل وجه، بعدما أمطر محاربو الصحراء شباك المنتخب الليبيري بخمسة أهداف مقابل هدف.

تقدم المنتخب الليبيري بهدف مباغت ومبكر حمل توقيع ساميسون دويه في الدقيقة السادسة، قبل أن يستعيد منتخب الجزائر اتزانه سريعا، بعدما أحرز عيسى ماندي هدف التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 20، وقبل أن يضيف زميلاه رياض محرز وبغداد بونجاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و64 على الترتيب.

وأضاف أمين جويري الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، فيما اختتم محمد الأمين عمورة مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، عاد منتخب الجزائر للانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بتعادله دون أهداف مع مضيفه منتخب غينيا الاستوائية.