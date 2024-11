“أدريانو مخمور ومشرد في الشوارع”.. ماذا حدث لـ”إمبراطور” الكرة البرازيلية؟ (شاهد)

أثار أسطورة كرة القدم البرازيلية أدريانو، مخاوف بين المعجبين به عندما ظهر مقطع فيديو له وهو في حالة سكر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد سبق أن عانى النجم البرازيلي من إدمان الكحول والاكتئاب خلال فترة وجوده في إيطاليا، وفي مقابلة أجريت معه عام 2018، كشف أن إنتر ميلان أخفى الحقيقة عن وسائل الإعلام بزعم أنه مصاب، بينما كان في الواقع يحضر التدريبات وهو في حالة سكر.

وقال “أنا وحدي أعلم كم عانيت. ترك موت والدي فراغًا كبيرًا في داخلي، وشعرت بالوحدة الشديدة، وبعد وفاته ساءت الأمور، لأنني عزلت نفسي”.

وأضاف “كنت وحدي في إيطاليا، حزينًا ومكتئبًا، ثم بدأت في الشرب. لم أكن أشعر بالسعادة إلا عندما أشرب، كنت أفعل ذلك كل ليلة. كنت أشرب كل ما أستطيع الحصول عليه: النبيذ والويسكي والفودكا والبيرة. الكثير من البيرة.. لم أتوقف عن الشرب وفي النهاية كان علي أن أترك الإنتر”.

اشتهر أدريانو باللعب مع أندية إنتر ميلان وفلامنجو خلال مسيرته الرياضية، كما تألق مع منتخب البرازيل، حيث شارك في 48 مباراة، واعتزل في عام 2016 عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد أن فاز بـ14 لقبًا كبيرًا في مسيرته، منها أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

Adriano—L’Imperatore. The Emperor. We all remember the ball-bursting power, scourge of net-fixing groundsmen everywhere. But the delicacy and skill in his prime for a player of that size was something else.pic.twitter.com/0PW3r5vEE0

— MUNDIAL (@MundialMag) February 17, 2021