“أدريانو مخمور ومشرد في الشوارع”.. ماذا حدث لـ”إمبراطور” الكرة البرازيلية؟ (شاهد)

أثار أسطورة كرة القدم البرازيلية أدريانو، مخاوف بين المعجبين به عندما ظهر مقطع فيديو له وهو في حالة سكر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد سبق أن عانى النجم البرازيلي من إدمان الكحول والاكتئاب خلال فترة وجوده في إيطاليا، وفي مقابلة أجريت معه عام 2018، كشف أن إنتر ميلان أخفى الحقيقة عن وسائل الإعلام بزعم أنه مصاب، بينما كان في الواقع يحضر التدريبات وهو في حالة سكر.

Quand tu sais que Adriano a sombré dans la dépression après la mort de son père et s’en est jamais relevé ça déchire le cœur de le voir ainsi. On a pas tous la même force face aux épreuves, soyons humbles. pic.twitter.com/L6tiwOz3Ff — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 31, 2024

“شعرتُ بالوحدة”

وقال “أنا وحدي أعلم كم عانيت. ترك موت والدي فراغًا كبيرًا في داخلي، وشعرت بالوحدة الشديدة، وبعد وفاته ساءت الأمور، لأنني عزلت نفسي”.

وأضاف “كنت وحدي في إيطاليا، حزينًا ومكتئبًا، ثم بدأت في الشرب. لم أكن أشعر بالسعادة إلا عندما أشرب، كنت أفعل ذلك كل ليلة. كنت أشرب كل ما أستطيع الحصول عليه: النبيذ والويسكي والفودكا والبيرة. الكثير من البيرة.. لم أتوقف عن الشرب وفي النهاية كان علي أن أترك الإنتر”.

مسيرة أدريانو وبطولاته

اشتهر أدريانو باللعب مع أندية إنتر ميلان وفلامنجو خلال مسيرته الرياضية، كما تألق مع منتخب البرازيل، حيث شارك في 48 مباراة، واعتزل في عام 2016 عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد أن فاز بـ14 لقبًا كبيرًا في مسيرته، منها أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان.

Adriano—L’Imperatore. The Emperor. We all remember the ball-bursting power, scourge of net-fixing groundsmen everywhere. But the delicacy and skill in his prime for a player of that size was something else.pic.twitter.com/0PW3r5vEE0 — MUNDIAL (@MundialMag) February 17, 2021

وبعد ظهوره الأول مع البرازيل في سن الثامنة عشرة، تم اعتباره خليفة للاعب الشهير رونالدو، لكن حياة أدريانو تحولت جذريًّا بعد وفاة والده، وانخفض سجله التهديفي مع إنتر بشكل كبير خلال موسم 2006-2007، حتى تمت إعارته إلى نادي ساو باولو البرازيلي.

وقد أثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بموسيقى حزينة ورسالة تقول “لماذا يعاني العديد من لاعبي كرة القدم البرازيليين بهذه الطريقة بعد التقاعد؟”، حالة من الجدل والحزن بين عشاق اللاعب الذين يصفونه بـ”الإمبراطور”.