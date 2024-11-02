بهدف صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على برايتون وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

قلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز مثير (2-1) في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف حمل توقيع فيردي كاديغولو في الدقيقة 14، لكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين في غضون 3 دقائق عن طريق الهولندي كودي غاكبو في الدقيقة 69، وقائد منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 72.

وانفرد ليفربول بصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وسجل ليفربول انتصاره الثامن مقابل تعادل وهزيمة، كما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه أرسنال بهدفين لكل منهما.

وتنتظر ليفربول مواجهة صعبة، الثلاثاء المقبل، أمام باير ليفركوزن بطل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا.

وكان داروين نونيز قريبا من افتتاح التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء، لكن بارت فيربروجن حارس برايتون أنقذ الموقف.

وجاءت الدقيقة 14 لتشهد هدف السبق لبرايتون عن طريق فيردي كاديغولو عبر تسديدة صاروخية من يمين منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى ليفربول.

وكاد برايتون يسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة تهيأت إلى غورغينيو روتير على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة زاحفة قوية، لكن حارس ليفربول دافع عن مرماه ببسالة.

وتبادل الفريقان الهجمات في آخر ربع ساعة لكن دون أن ينجح أي منهما في بلوغ شباك الآخر، ليخرج برايتون من الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، كان محمد صلاح قريبا من معادلة النتيجة لليفربول بعدما انفرد تماما بمرمى برايتون قبل أن يسدد باتجاه الشباك، لكن الحارس بارت فيربروغن وقف له بالمرصاد.

وتمكن المهاجم الهولندي كودي غاكبو من تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 69 مستغلا تمريرة القائد فيرغيل فان دايك.

وتكفل صلاح بتسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض بعد أن مرر له كورتيس جونز الكرة خارج منطقة الجزاء، ليتلاعب بمدافع برايتون ويسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى تسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الضيف.