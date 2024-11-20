المنتخب الإماراتي يحقق فوزا تاريخيا بخماسية في شباك نظيره القطري (فيديو)

خسر المنتخب القطري أمام مضيفه المنتخب الإماراتي بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الإماراتي فوزا عريضا على نظيره القطري بخماسية نظيفة وقاد النجم فابيو دي ليما منتخب الإمارات وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى ستة أهداف.

وافتتح دي ليما التسجيل للأبيض الإماراتي في الدقيقة الرابعة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 وبعدها بلحظات نال لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تحصل منتخب الإمارات على ضربة جزاء جديدة ليحرز منها دي ليما رابع أهدافه (سوبر هاتريك) في الدقيقة 56، ثم تكفل يحيي الغساني بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وسجل منتخب الإمارات فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد وهزيمتين ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد العنابي القطري عند سبع نقاط في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل انتصارين وتعادل وحيد.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 20 مارس/ آذار 2025، حيث تلتقي قطر مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأوزبكستان مع قرغيزستان، وإيران مع الإمارات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.