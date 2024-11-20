“رياضة رغم الإبادة”.. افتتاح دوري كرة قدم في غزة تخليدا لذكرى الرياضيين الشهداء (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر افتتاح دوري كرة قدم يحمل عنوان “رياضة رغم الإبادة”، موجَّه للناشئين من النازحين في وسط قطاع غزة.

وتجري مباريات الدوري في ملعب مدرسة الرباط الابتدائية، التي تحتوي على عدد كبير من الطلبة الذين يحاولون الاندماج مجددا في سلك التعليم رغم الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على غزة منذ أكثر من 13 شهرا.

وجاء تدشين الدوري تخليدًا لذكرى استشهاد عدد كبير من الرياضيين خلال الحرب.

وقال أحد اللاعبين الصغار المشاركين في الدوري إن مشاركته جاءت بهدف ضرورة التمسك بتحقيق أحلامه، وتخليدا لأرواح الشهداء الرياضيين.

من جانبه، قال أحد منظمي الدوري إن اختيار عنوان “رياضة رغم الإبادة” جاء بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين، وكذلك بسبب استشهاد مئات الرياضيين خلال الحرب، ورسالة تحد وصمود من الشعب الفلسطيني.

ودفعت الرياضة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة ثمنا باهظا على الصعيد البشري وعلى صعيد البنية التحتية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء الرياضيين إلى 539، منهم 350 في قطاع كرة القدم وحده. كما استهدفت قوات الاحتلال الحركة الكشفية، التي فقدت 83 من أعضائها، إلى جانب تدمير شامل أو جزئي لـ85 منشأة رياضية في غزة.