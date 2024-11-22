رابطة الدوري الإنجليزي توجه ضربة قوية لمانشستر سيتي

قالت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنها وافقت على تغيير قواعد رعاية الشركات المرتبطة بالأندية، بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية بين الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وذلك من خلال منع الأندية من تضخيم قيمة صفقات الرعاية مع الشركات المرتبطة بملاك الأندية.

وجاء هذا القرار بمثابة الضربة القوية لنادي مانشستر سيتي، بعدما كان يجاهد لعدم تغيير تلك القواعد.

ومن أجل استصدار هذا القرار، كان يتعين موافقة ثلثي الأندية الأعضاء بالرابطة (14 ناديا) وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) أن 16 ناديا صوتوا لصالح التغييرات.

وقالت رابطة الدوري في بيان لها، إن تغيير القواعد جاء بناء على النتائج التي توصلت لها لجنة التحكيم الشهر الماضي عقب طلب قانوني تقدم به سيتي.

وقال البيان: “أجرى الدوري الممتاز مشاورات تفصيلية مع الأندية – استنادا إلى آراء متعددة من مستشارين قانونيين مستقلين وخبراء – لصياغة تغييرات على القواعد تتناول التعديلات المطلوبة للنظام”.

وأضاف البيان: “يتعلق هذا الأمر بدمج تقييم قروض المساهمين وحذف بعض التعديلات التي دخلت على قواعد رعاية الشركات المرتبطة بالأندية في وقت سابق من هذا العام، والتغييرات في العملية التي يتم من خلالها مشاركة المعلومات ذات الصلة من مركز بيانات الدوري مع مستشاري النادي”.