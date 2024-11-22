لأول مرة في التاريخ.. سباق مختلط للرجال والنساء في مسابقات ألعاب القوى

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن النسخة الأولى من البطولة العالمية الجديدة لألعاب القوى والتي تقام في العاصمة المجرية بودابست 2026، ستشهد إضافة سباق جديد لمسابقات العدو، وهو سباق أربعة في مئة متر تتابع مختلط.

وكانت مسابقات التتابع السابقة قاصرة على نوعين فقط لكل من الرجال والسيدات على حدة، هما (أربعة في مئة متر) و(أربعة في أربعمائة) وبإضافة السباق الجديد يصبح عدد سباقات التتابع ثلاثة سباقات.

وقال البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان “هذا الحدث العالمي الجديد سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لرياضياتنا ورياضيينا، نريد أن نقدم لعشاق ألعاب القوى تجربة لم يسبق لهم أن شاهدوها من قبل، مع تنافس أفضل الرياضيين في رياضتنا وجها لوجه في مهرجان رياضي مليء بالعاطفة والحيوية، مع الصوت والضوء والابتكار”.

هذا ومن المقرر أن تقام البطولة كل عامين وأن يتلقى الفائزون بالميداليات الذهبية 150 ألف دولار، كجزء مما وصفه الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنه أكبر جائزة مالية على الإطلاق في هذه الرياضة، ويشارك فيها نحو 400 رياضي ورياضية.

وستجري المنافسات على مدار ثلاثة أيام، من 11 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2026، وتستغرق كل جلسة أقل من ثلاث ساعات، في محاولة لتقديم حدث سريع الوتيرة لجذب مشاهدي التلفزيون حول العالم.

ويتضمن البرنامج 26 حدثا فرديا، 16 في المضمار و10 في الميدان، وسباقي تتابع من بينهما السباق المختلط الجديد أربعة في 100 متر، أما التخصصات الأخرى فتتضمن سباقات 100 متر، وسباق 200 متر، والقفز بالزانة، والقفز العالي، وسباق 400 متر، والوثب الطويل، وسباق 800 متر، والوثب الثلاثي للسيدات، وسباق 1500 متر، والإطاحة بالمطرقة للرجال، وسباق 5000 متر، ورمي الرمح، وسباقي 100 متر و110 أمتار حواجز، وسباق 400 متر حواجز، وسباق أربعة في 400 متر مختلط.

يذكر أن هذه البطولة المستحدثة كان الاتحاد الدولي للعبة اتخذ قرارا سابقا بإقامتها، وذلك بهدف سد الفراغ الزمني بين بطولة العالم والألعاب الأولمبية.