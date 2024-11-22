مانشستر سيتي يجدد عقد مدربه الإسباني غوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد مدربه الإسباني المخضرم بيب غوارديولا، الذي كان ينتهي صيف 2025، لموسمين مقبلين حتى 2027.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني، أمس الخميس، “وقع بيب غوارديولا تمديد عقد جديد لمدة عامين مع مانشستر سيتي”، وتابع “يعني العقد الجديد للمدرب الكتالوني أنه أمضى أكثر من عقد من الزمان في منصب مدير مانشستر سيتي”.

وكانت فترة غوارديولا مع مانشستر سيتي حافلة بالنجاحات، حيث فاز حتى الآن بـ18 لقبا رئيسيا، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، وكان اللقب الأول في تاريخ النادي.

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي صيف 2016، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إحراز 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي الموسم الماضي لقب البريميرليغ للعام الرابع على التوالي، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ المسابقة.

كما فاز الفريق السماوي بلقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 بكأس الرابطة، و3 في الدرع الخيرية، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة واحدة.

وأنهى مانشستر سيتي بهذه الخطوة كافة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن إمكانية رحيل المدرب الإسباني إلى قارة أمريكا الجنوبية لتولي تدريب منتخب البرازيل.