مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث تلتقي إسبانيا “حاملة اللقب” مع هولندا، وألمانيا وإيطاليا.

وتسعى منتخبات إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، للفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخها، فيما تتطلع ألمانيا، والدنمارك للوصول للدور نصف النهائي لأول مرة.

وتتأهل المنتخبات الفائزة من تلك المواجهات للمربع الذهبي، حيث سيلتقي الفائز من ربع النهائي الذي يجمع بين إسبانيا وهولندا مع الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا، بينما يلتقي الفائز من لقاء إيطاليا وألمانيا مع الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك.

وتقام جولة الذهاب من الدور ربع النهائي يوم 20 مارس/آذار 2025 على ملاعب المنتخبات التي احتلت وصافة الترتيب، ثم تلعب مباريات الإياب يوم 23 من الشهر ذاته، على أن يقام الدور نصف النهائي في الرابع والخامس من يونيو/حزيران 2025، والمباراة النهائية في الثامن من الشهر ذاته، ومباراة تحديد المركز الثالث الذي يسبق النهائي.