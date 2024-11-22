ميسي يعلق على أداء برشلونة وفليك يرد عليه

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وأفضل لاعب في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، أنه لاحظ التطور الكبير الذي قدمه المدرب الألماني الحالي للفريق هانزي فليك.

ميسي أشاد بإصرار فليك على منح اللاعبين الشباب في برشلونة فرصة اللعب، وقد ظهرت مزايا ذلك من خلال طريقة اللعب الرائعة التي يقدمها برشلونة، وهي الطريقة التي جعلت برشلونة يظهر بأفضل شكل له منذ خروج ميسي من النادي منذ 3 أعوام.

وقال ميسي في تصريحات لقناة كتالونيا “تي في 3”: “الطريقة التي يؤدي بها الفريق الآن تجعلني فخورا… برشلونة مذهل”.

وأضاف ميسي: “هذا حدث حينما وصلت إلى النادي في سن 13 عاما، أعتقد أنه من الرائع أن يحظى هؤلاء اللاعبون الشباب بفرصة، حينما تمنحهم الفرصة وتعطيهم الثقة، سيردون بتلك الطريقة لأنهم يعلمون أن النادي أهم من أي شخص ويفهمون الطريقة التي يرغب النادي في اللعب بها، هناك أمور جيدة تحدث حاليا مثلما حدثت مع الجيل السابق”.

وكان ميسي إلى جانب زملاء آخرين ضمن جيل عظيم في برشلونة مثل أندريا إنيستا وتشافي هيرنانديز، من اللاعبين الذين تخرجوا في الأكاديمية الشهيرة للنادي “لاماسيا”، تلك الأكاديمية التي قدمت لبرشلونة نجمه الحالي لامين يامال، الذي يشارك بالفريق ضمن مجموعة جديدة من لاعبي الأكاديمية.

وردا على تلك التصريحات قال فليك: “إنه لشرف كبير أن يتحدث أفضل لاعب في برشلونة وفي التاريخ بتلك الطريقة وأن يتابع الفريق وطريقة تطور اللاعبين الشباب، نرى أن قلبه مع الفريق وهذا يعني لنا الكثير كفريق”.

يذكر أن برشلونة يتصدر قمة الليغا الإسبانية الآن برصيد 33 نقطة جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 وخسر في اثنتين.