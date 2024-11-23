أرسنال يستعيد بريقه ويفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه نوتنغهام فورست (فيديو)

وضع فريق أرسنال حدّا لنتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 3-صفر على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

واحتفل أرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالفوز السادس في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وخسارتين ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، ويقفز إلى المركز الرابع بجدول الترتيب.

كما نجح أرتيتا في قيادة فريقه للخروج بشباك نظيفة لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف في ديربي لندن يوم 15 من سبتمبر/أيلول الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويدين أرسنال بهذا الفوز لنجمه الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا الذي سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15، محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

كما صنع ساكا الهدف الثاني لزميله لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين ماتس سيلس حارس مرمى نوتنغهام في الدقيقة 52.

وكافأ بارتي بهذا الهدف مدربه أرتيتا على الدفع به بين الشوطين مكان لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو. وفي الدقيقة 86، سجل اللاعب الصاعد إيثان نوانيري الهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة متقنة من زميله رحيم سترلينغ.

أما نوتنغهام فورست، الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي والثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.