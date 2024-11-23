تشلسي ينفرد بالمركز الثالث خلف السيتي بعد فوزه 2-1 على ليستر سيتي (فيديو)

انفرد تشلسي بالمركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، عقب الفوز على مضيفه ليستر سيتي 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وأنهى تشلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15. وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فرنانديز الهدف الثاني لتشلسي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل جوردان أيو هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة ليفض شراكته مع أرسنال. في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وبات هذا الانتصار هو الأول لتشلسي بعد تعادلين، وهو السادس بشكل عام للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

بينما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لفريق ليستر سيتي والسادسة له بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.