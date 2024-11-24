فليك: برشلونة كان محظوظا بالتعادل مع سيلتا فيغو

قال هانز فليك مدرب برشلونة إن لاعبيه المخطئين لا ينبغي أن يلوموا سوى أنفسهم بعد التعادل 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو، أمس السبت، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن فريقه كان محظوظا بالحصول على نقطة.

وأبلغ فليك منصة دازون “الأمر لا يتعلق فقط بالدقائق القليلة الأخيرة. لعبنا مباراة سيئة حقا، إذا لم تلعب بكامل طاقتك فلن تتمكن من الفوز، هكذا كانت الأمور طوال المباراة”.

وتابع “يجب علينا أن نكون صادقين، هذه الأشياء تحدث، كانت مباراة سيئة، اللاعبون غير سعداء، يمكن للجميع اللعب بشكل أفضل مما فعلنا اليوم. يجب أن نبقى مركزين، يبدو في بعض الأحيان أن ما نقوم به سهل لكنه ليس كذلك”.

“كنا محظوظين”

وأضاف “الحقيقة أننا لم نلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، لكننا كنا محظوظين في بعض المواقف، وفي النهاية حصلنا على نقطة، لكن يجب علينا أن نرد لأن ذلك لا يمكن أن يتكرر، آمل ألا يكون لما شاهدناه أمام سيلتا فيغو تأثير سلبي على مباراتنا المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام بريست يوم الثلاثاء، يجب علينا أن نتعلم من الأخطاء ونمضي قدما”.

فليك لم يوجه اللوم إلى لاعب الوسط مارك كاسادو بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، أو المدافع جول كوندي بعد الخطأ الفادح الذي أدى إلى هدف سيلتا فيغو الأول عن طريق البديل ألفونسو جونزاليس في الدقيقة 84، لكنه انتقد الجهد الجماعي لفريقه، وقال فليك “البطاقة الحمراء وخطأ كوندي هما مجرد نتيجة للأداء السيئ للفريق”.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.