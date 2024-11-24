محمد صلاح يواصل التألق ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون (فيديو)

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب “ساينت ماري”.

المباراة أقيمت في إطار الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرفع ليفربول رصيده، إلى 31 نقطة في صدارة البطولة بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل آدم أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة الجزاء التي نفذها وتصدى لها الأيرلندي كايمهين كيليهر، حارس مرمى ليفربول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز البرتغالي ماتيوس فيرنانديز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 56، لكن محمد صلاح أدرك التعادل للريدز في الدقيقة 65، بلمسة سحرية من انفراد بالمرمى.

وواصل صلاح تألقه بإحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له، من ضربة جزاء في الدقيقة 83، ليواصل (الفرعون المصري) التهديف وهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بالدوري، بعدما سبق له التسجيل في شباك تشيلسي وأرسنال وبرايتون وأستون فيلا.

كما رفع الفرعون المصري رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 10 أهداف، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين فقط عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي المتصدر للقائمة برصيد 12 هدفا.

أرقام صلاح القياسية التي تحققت في تلك المباراة، لم تقف عند هذا الحد فقط، إنما وصلت إلى تصدره قائمة هدافي الليفر التاريخيين في مواجهات ساوثهامبتون، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في 12 مباراة خاضها ضد الفريق الملقب، محطما بذلك رقم روبي فاولر أسطورة ليفربول، الذي أحرز 8 أهداف.

كما رفع النجم المصري إلى الهدف المئة خارج ملعب (آنفيلد) في مختلف البطولات، كما وصل إلى الهدف رقم 300 مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها بشكل عام، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي، الذي أشار إلى مشاركته في 619 مباراة أحرز خلالها 300 هدف وقدم 151 تمريرة حاسمة لزملائه.