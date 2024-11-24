مصر.. رفع الحصانة مؤقتا عن دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت

أعلن مجلس الشيوخ المصري موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت لاعب فيوتشر الذي توفي قبل فترة.

وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية، اليوم الأحد، أنه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدًا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، قد تقدم بطلب إلى مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عنه، حتى يتمكن من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة والرد على ما طاله بشأن سفر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر السابق للاحتراف في دولة الإمارات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد رفض قبل ثلاثة أشهر تقريبًا رفع الحصانة عن دياب، بدعوى أنه لم يكن مسؤولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت حينئذ، وأن ما قدّمه من أوراق أمام جهات التحقيق يخلي مسؤوليته.